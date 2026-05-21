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Escala 4 x 2: Parque Beto Carrero reduz jornada dos funcionários, contrata mais gente e celebra resultados

A adoção gradual da escala 4x2 no Beto Carrero World tem provocado mudanças na rotina de trabalho e na estrutura operacional do parque em Penha, Santa Catarina. O novo modelo ampliou o número de folgas dos funcionários e exigiu reforço nas equipes para manter o funcionamento das atrações e serviços. A medida também elevou os custos trabalhistas, mas passou a ser apontada pela empresa como um fator importante para melhorar o ambiente de trabalho e o atendimento aos visitantes.

Por Flipar
Beto Carrero World Instagram

A mudança ocorre em meio aos planos de expansão do parque, que prevê investimentos bilionários em novas áreas temáticas e um complexo hoteleiro. A expectativa é ampliar o fluxo de turistas e consolidar ainda mais o destino no setor de entretenimento do país.

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Oplano de expansão anunciado recentemente é de cerca de R$ 2 bilhões, incluindo novas áreas temáticas e um complexo hoteleiro em Santa Catarina. A meta é ampliar o público e chegar a 6 milhões de visitantes por ano até o fim da década.

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O projeto inclui a criação de diversas atrações inéditas, incremento de infraestrutura e parcerias para oferecer experiências mais completas aos visitantes, fortalecendo o setor de turismo e geração de empregos na região.

Beto Carrero World Instagram

A Travellers’ Choice Awards 2025, premiação organizada pela plataforma internacional de turismo Tripadvisor, elegeu o Beto Carrero World como o segundo melhor parque temático do mundo. Ficou atrás apenas do Ferrari World Yas Island, de Abu Dhabi, na categoria parques aquáticos e de diversões.

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Dessa forma, o parque catarinense, que possui mais de 100 atrações e áreas destinadas a todas as idades, superou diversos complexos da Disney, como o Hollywood Studios e o Epcot.

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Vale destacar que o ranking leva em conta as avaliações e opiniões de visitantes. Além disso, considera critérios como atendimento, atrações, estrutura e experiência geral.

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Beto Carrero World é o maior parque temático da América Latina e um dos principais destinos turísticos de Santa Catarina.

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Em sua estrutura, o parque tem 14 milhões de metros quadrados, sendo 23% de área construída. Nela, há diversas atrações, que vão desde brinquedos radicais até espetáculos e cinema 3D.

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O parque conta, entre outras atracoes, com a primeira área temática Nerf do mundo, investimento de aproximadamente R$ 100 milhões, em parceria com a marca Hasbro Inc., detentora dos famosos lançadores de água de brinquedo.

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Beto Carrero World foi inaugurado no dia 28 de dezembro de 1991, pelo seu idealizador João Batista Sérgio Murad, que morreu em 2008, vítima de uma endocardite.

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O parque está implantado junto ao Kartódromo Internacional Beto Carrero e o Instituto, havendo bastante espaço para expansões e novos empreendimentos.

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Ele fica localizado no município de Penha, a 35 quilômetros de Balneário Camboriú, 60 km de Blumenau, 66 km de Joinville com acesso próximo ao Aeroporto de Navegantes, a partir da BR-101.

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Tudo começou com o paulista João Batista Sérgio Murad, que passou 16 anos no papel do cowboy fictício Beto Carrero. Ele foi o personagem central do parque, que começou com uma roda gigante e diversos espetáculos improvisados.

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Outro sucesso é a Star Mountain , uma das maiores montanhas-russas da América Latina. Como descreve o parque, ela tem uma queda inicial de 35 metros de altura e dois loopings.

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