Entretenimento Escala 4 x 2: Parque Beto Carrero reduz jornada dos funcionários, contrata mais gente e celebra resultados A adoção gradual da escala 4x2 no Beto Carrero World tem provocado mudanças na rotina de trabalho e na estrutura operacional do parque em Penha, Santa Catarina. O novo modelo ampliou o número de folgas dos funcionários e exigiu reforço nas equipes para manter o funcionamento das atrações e serviços. A medida também elevou os custos trabalhistas, mas passou a ser apontada pela empresa como um fator importante para melhorar o ambiente de trabalho e o atendimento aos visitantes. Por Flipar

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