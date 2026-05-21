Escala 4 x 2: Parque Beto Carrero reduz jornada dos funcionários, contrata mais gente e celebra resultados

A mudança ocorre em meio aos planos de expansão do parque, que prevê investimentos bilionários em novas áreas temáticas e um complexo hoteleiro. A expectativa é ampliar o fluxo de turistas e consolidar ainda mais o destino no setor de entretenimento do país.
Oplano de expansão anunciado recentemente é de cerca de R$ 2 bilhões, incluindo novas áreas temáticas e um complexo hoteleiro em Santa Catarina. A meta é ampliar o público e chegar a 6 milhões de visitantes por ano até o fim da década.
O projeto inclui a criação de diversas atrações inéditas, incremento de infraestrutura e parcerias para oferecer experiências mais completas aos visitantes, fortalecendo o setor de turismo e geração de empregos na região.
A Travellers’ Choice Awards 2025, premiação organizada pela plataforma internacional de turismo Tripadvisor, elegeu o Beto Carrero World como o segundo melhor parque temático do mundo. Ficou atrás apenas do Ferrari World Yas Island, de Abu Dhabi, na categoria parques aquáticos e de diversões.
Dessa forma, o parque catarinense, que possui mais de 100 atrações e áreas destinadas a todas as idades, superou diversos complexos da Disney, como o Hollywood Studios e o Epcot.
Vale destacar que o ranking leva em conta as avaliações e opiniões de visitantes. Além disso, considera critérios como atendimento, atrações, estrutura e experiência geral.
Beto Carrero World é o maior parque temático da América Latina e um dos principais destinos turísticos de Santa Catarina.
Em sua estrutura, o parque tem 14 milhões de metros quadrados, sendo 23% de área construída. Nela, há diversas atrações, que vão desde brinquedos radicais até espetáculos e cinema 3D.
O parque conta, entre outras atracoes, com a primeira área temática Nerf do mundo, investimento de aproximadamente R$ 100 milhões, em parceria com a marca Hasbro Inc., detentora dos famosos lançadores de água de brinquedo.
Beto Carrero World foi inaugurado no dia 28 de dezembro de 1991, pelo seu idealizador João Batista Sérgio Murad, que morreu em 2008, vítima de uma endocardite.
O parque está implantado junto ao Kartódromo Internacional Beto Carrero e o Instituto, havendo bastante espaço para expansões e novos empreendimentos.
Ele fica localizado no município de Penha, a 35 quilômetros de Balneário Camboriú, 60 km de Blumenau, 66 km de Joinville com acesso próximo ao Aeroporto de Navegantes, a partir da BR-101.
Tudo começou com o paulista João Batista Sérgio Murad, que passou 16 anos no papel do cowboy fictício Beto Carrero. Ele foi o personagem central do parque, que começou com uma roda gigante e diversos espetáculos improvisados.
Outro sucesso é a Star Mountain , uma das maiores montanhas-russas da América Latina. Como descreve o parque, ela tem uma queda inicial de 35 metros de altura e dois loopings.