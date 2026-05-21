Ilhas calcárias, cavernas, vilas flutuantes e natureza preservada: conheça a Baía Bai Tu Long, no Vietnã

A paisagem da baía é marcada por formações rochosas monumentais que emergem das águas verde-esmeralda em diferentes formatos e tamanhos. Muitas dessas ilhas apresentam cavernas escondidas, praias isoladas e paredões verticais esculpidos pela erosão ao longo de milhões de anos. O cenário lembra uma arte tradicional asiática, especialmente durante o amanhecer, quando a névoa cobre parcialmente as montanhas calcárias.
Cientistas acreditam que a formação geológica da região data de mais de 500 milhões de anos e resulta de complexos processos tectônicos e marítimos. Além disso, a Baía Bai Tu Long compartilha características naturais semelhantes às da Baía de Ha Long, reconhecida como Patrimônio Mundial pela UNESCO. No entanto, Bai Tu Long preserva áreas menos exploradas, com menor presença de grandes embarcações turísticas e hotéis flutuantes.
Esse perfil mais reservado atrai visitantes interessados em experiências ligadas ao ecoturismo, navegação tranquila e contato mais íntimo com a paisagem natural vietnamita. Um dos maiores destaques da região é o Parque Nacional Bai Tu Long, criado para proteger ecossistemas marinhos e florestais da área.
O parque abriga manguezais, recifes de coral, praias selvagens e diversas espécies de animais ameaçados de extinção. Entre os habitantes da região aparecem macacos, cervos, águias marinhas e várias espécies raras de peixes e moluscos. As águas também sustentam comunidades pesqueiras tradicionais que vivem na baía há gerações.
Algumas aldeias flutuantes mantêm um modo de vida fortemente ligado ao mar. Casas construídas sobre plataformas de madeira balançam conforme as marés, enquanto pescadores utilizam técnicas tradicionais para capturar peixes, lulas e crustáceos. Essas comunidades desenvolveram uma cultura própria baseada na pesca, no comércio marítimo e na adaptação às condições naturais da baía.
Em várias áreas, moradores criam pérolas cultivadas, atividade econômica importante para a população local. As cavernas espalhadas pelas ilhas figuram entre as atrações mais procuradas pelos visitantes. Muitas apresentam formações rochosas impressionantes, com estalactites e estalagmites moldadas lentamente pela ação da água.
Algumas cavernas possuem grandes salões internos iluminados por aberturas naturais no teto das rochas. Passeios de barco costumam incluir paradas em praias escondidas e pequenas enseadas acessíveis apenas pelo mar. Outro destaque, a culinária local, também possui forte ligação com os recursos marítimos da região.
Ao redor da Baía, restaurantes especializados em frutos do mar servem caranguejos, camarões, ostras e peixes frescos preparados com ervas aromáticas e molhos típicos vietnamitas. Mercados costeiros oferecem produtos recém-pescados que abastecem tanto moradores quanto embarcações turísticas.
Historicamente, Bai Tu Long desempenhou papel importante nas rotas comerciais e na defesa costeira do Vietnã. Durante séculos, pescadores e comerciantes navegaram pela região em embarcações tradicionais conhecidas como juncos. Algumas lendas vietnamitas associam a origem da baía à presença de dragões enviados pelos deuses para proteger o país de invasores estrangeiros.
Segundo essas histórias, as pedras calcárias espalhadas pelo mar seriam joias cuspidas pelos dragões para formar barreiras naturais contra navios inimigos. Nos últimos anos, o governo vietnamita passou a incentivar um turismo mais sustentável na região, com regras voltadas para a preservação ambiental e o controle do impacto causado pelas embarcações.
Mesmo com o crescimento gradual da atividade turística, Bai Tu Long continua menos movimentada do que outros destinos famosos do Vietnã. Essa combinação entre natureza preservada, tradição cultural e paisagens dramáticas transformou a baía em um dos lugares mais fascinantes do Sudeste Asiático e em um símbolo da extraordinária diversidade natural do país.