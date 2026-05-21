Galeria Ilhas calcárias, cavernas, vilas flutuantes e natureza preservada: conheça a Baía Bai Tu Long, no Vietnã A Baía Bai Tu Long está entre os cenários naturais mais impressionantes do Vietnã e costuma ser considerada uma alternativa mais tranquila e preservada à famosa Baía de Ha Long. Localizada no nordeste do país, na província de Quang Ninh, a região integra o golfo de Tonquim e se estende por centenas de ilhas calcárias cobertas por vegetação tropical. Apesar da proximidade geográfica com Ha Long, Bai Tu Long recebe um número bem menor de turistas, característica que ajuda a manter uma atmosfera ma Por Flipar

Reprodução do Flickr Daniel Mennerich