Galeria Cenário icônico do Rio, Enseada de Botafogo receberá show gratuito de Lauryn Hill e Ludmilla A Enseada de Botafogo será o novo palco do esperado show gratuito de Lauryn Hill, Wyclef Jean e Ludmilla na capital fluminense. Antes, o evento iria acontecer na praia de Ipanema. Os organizadores do Global Citizen Live: Rio de Janeiro anunciaram a alteração do endereço original no dia 19 de maio, após um alinhamento estratégico com a Prefeitura do Rio. Segundo os responsáveis pela produção, a nova localização permitirá ampliar a estrutura do espetáculo e receber um público maior. Outro motivo l Por Flipar

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