Galeria Saiba qual é a origem da maionese, um dos molhos mais populares do mundo Presente em diferentes pratos, a maionese é um dos molhos mais populares do mundo. Além de acompanhar sanduíches e pizzas, também serve de base para saladas tradicionais feitas com batatas e legumes, podendo ganhar diferentes versões de sabor. Por Flipar

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