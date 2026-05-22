Animais Confira as raças de cachorro conhecidas pela maior longevidade As raças de cães não vivem o mesmo tempo — e isso tem explicações que vão da genética ao estilo de vida. Algumas se destacam pela longevidade, chamando atenção não apenas pela idade média, mas também pelas origens e características próprias. Por Flipar

Reprodução/ Cão em Foco Educação Canina