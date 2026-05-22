Galeria Suíça investe bilhões para armazenar bateria subterrânea gigante capaz de liberar 1,2 GW em milissegundos No norte da Suíça, a cidade de Laufenburg passou a ocupar posição de destaque em um dos maiores projetos europeus voltados ao armazenamento de energia elétrica. A iniciativa prevê a instalação de uma gigantesca bateria subterrânea capaz de acumular grandes volumes de eletricidade (mais de 2,1 gigawatts por hora) para utilização em momentos de alta demanda ou instabilidade no sistema energético. O projeto pertence à empresa FlexBase, que aposta na região como ponto estratégico para integração das Por Flipar

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