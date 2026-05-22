Galeria Frutas que podem ajudar na prevenção de doenças do fígado O fígado desempenha funções fundamentais no corpo, mas pode ser afetado pelo acúmulo de gordura. A chamada esteatose hepática é uma condição comum que exige atenção, já que pode evoluir de forma silenciosa. Por Flipar

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