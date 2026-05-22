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O mistério de Bhangarh: conheça a fortaleza indiana que ficou famosa pelas histórias sobrenaturais

'Um dos lugares mais assombrados do planeta'. Essa essa é uma das frases mais usadas para resumir o histórico Forte Bhangarh, localizado na região de Rajasthan, na Índia. Cercado de mistérios, o local carrega uma reputação que ultrapassa séculos de lendas, histórias sobrenaturais e relatos populares sobre fenômenos inexplicáveis. As ruínas ficam aos pés da cadeia montanhosa de Aravali, mais especificamente na fronteira da Reserva de Tigres de Sariska, no distrito de Alwar, uma região cercada por

Por Flipar
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Construído originalmente no ano de 1573 por ordem do governante Madho Singh I, o complexo nasceu como um importante centro administrativo e comercial, protegido por muralhas robustas, portões maciços e estruturas militares que refletiam a arquitetura rajput da época. Durante décadas, a cidade fortificada prosperou graças às rotas comerciais que cruzavam o Rajasthan e conectavam diferentes regiões do norte indiano.

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O complexo abrigava palácios, mercados, residências, jardins, templos hindus e reservatórios de água que garantiam o funcionamento da cidade mesmo em períodos de seca intensa. Entre os edifícios mais conhecidos aparecem o Palácio Real, o templo de Gopinath, o templo de Someshwar e várias construções parcialmente preservadas que revelam detalhes refinados de esculturas e arcos decorativos.

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Apesar do passado próspero, o local acabou abandonado após sucessivos conflitos regionais, crises econômicas e mudanças políticas que afetaram o território ao longo do século 18. Com o passar do tempo, porém, o abandono histórico se misturou ao folclore popular e transformou Bhangarh em um dos destinos considerados mais misteriosos do país.

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A fama foi alimentada por lendas locais que atravessaram gerações. A mais conhecida envolve a princesa Ratnavati, descrita nos relatos populares como uma jovem de grande beleza que despertava admiração em toda a região. Segundo a tradição oral, um feiticeiro chamado Singhia teria se apaixonado obsessivamente pela princesa e tentado conquistá-la com magia negra.

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O plano consistia em lançar um feitiço sobre um perfume destinado à jovem, mas Ratnavati descobriu a armadilha e arremessou o frasco contra uma pedra. A rocha esmagou o feiticeiro, que antes de morrer teria amaldiçoado Bhangarh e decretado a destruição da cidade.

Deepak Kosta/Unsplash

Outra versão bastante difundida menciona um eremita chamado Guru Balu Nath, que vivia na região antes da construção da fortaleza. De acordo com a lenda, ele autorizou a obra desde que a sombra do palácio jamais alcançasse seu retiro espiritual. Após ampliações no complexo, a sombra teria ultrapassado o limite estabelecido, provocando uma maldição responsável pela decadência de Bhangarh.

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Embora historiadores apontem fatores econômicos e militares para explicar o abandono da cidade, as histórias sobrenaturais ganharam enorme popularidade e alimentaram o imaginário coletivo indiano. Atualmente, muitos visitantes afirmam ouvir vozes, passos, sussurros e ruídos estranhos entre as ruínas, especialmente durante a noite.

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A fama do lugar cresceu tanto que o Serviço Arqueológico da Índia instalou placas oficiais proibindo a entrada no complexo após o pôr do sol e antes do amanhecer. A medida se baseia em justificativas ligadas à segurança e à preservação do patrimônio, mas acabou ampliando ainda mais a aura de mistério do forte.

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O cenário silencioso das ruínas, combinado ao clima árido do Rajasthan e à presença de macacos, morcegos e pavões espalhados pela área, reforça a atmosfera considerada inquietante por muitos turistas. Apesar das histórias de fantasmas, o forte possui grande importância arqueológica e arquitetônica.

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As construções revelam elementos típicos da arte rajput, com corredores estreitos, pavilhões ornamentados, escadarias de pedra e templos dedicados a divindades hindus como Shiva e Hanuman. O antigo mercado principal ainda preserva fileiras de lojas de pedra que ajudam pesquisadores a compreender a dinâmica comercial da cidade séculos atrás.

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O Palácio Real, embora bastante deteriorado, continua como a estrutura mais impressionante do complexo, com passagens subterrâneas, janelas esculpidas e salões parcialmente preservados. A paisagem ao redor também chama atenção pela proximidade com a Reserva de Tigres de Sariska, importante área ambiental do Rajasthan.

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Nas últimas décadas, Bhangarh passou a integrar roteiros turísticos ligados ao patrimônio histórico e ao turismo sobrenatural, atraindo curiosos, pesquisadores paranormais, cineastas e viajantes em busca de experiências incomuns. Documentários, programas de televisão e produções sobre mistérios frequentemente citam o forte como um dos lugares mais assustadores da Ásia.

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