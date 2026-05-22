Galeria O mistério de Bhangarh: conheça a fortaleza indiana que ficou famosa pelas histórias sobrenaturais 'Um dos lugares mais assombrados do planeta'. Essa essa é uma das frases mais usadas para resumir o histórico Forte Bhangarh, localizado na região de Rajasthan, na Índia. Cercado de mistérios, o local carrega uma reputação que ultrapassa séculos de lendas, histórias sobrenaturais e relatos populares sobre fenômenos inexplicáveis. As ruínas ficam aos pés da cadeia montanhosa de Aravali, mais especificamente na fronteira da Reserva de Tigres de Sariska, no distrito de Alwar, uma região cercada por Por Flipar

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