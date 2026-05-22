Estilo de Vida Sabia? Brasil abriga o maior aquário de água doce do planeta Em Campo Grande (MS), um projeto ambicioso chamou atenção ao unir ciência, arquitetura e preservação ambiental. O resultado foi a criação de um espaço dedicado à vida aquática que se transformou em referência no país. Por Flipar

Reprodução do Instagram @bioparquepantanaloficial