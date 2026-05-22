Galeria Famosa mundialmente, Veneza reúne mais de 100 ilhas conectadas por pontes e canais Construída sobre mais de cem ilhas, Veneza parece um verdadeiro cenário de filme. Seus canais, gôndolas e arquitetura histórica fazem da cidade um dos destinos mais fascinantes do planeta. Por Flipar

Jorge Franganillo/Wikimedia Commons