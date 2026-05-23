Animais Aves pré-históricas impressionavam pelo tamanho e pela força Muito antes de os pássaros dominarem os céus como atualmente, o mundo já era habitado por diversas criaturas voadoras. Durante os períodos Jurássico e Cretáceo, surgiram tanto dinossauros que deram origem às aves quanto répteis alados que seguiram caminhos evolutivos diferentes. Por Flipar