Gastronomia Sabores e tradições fazem da culinária asiática um sucesso mundial A culinária japonesa conquistou cada vez mais espaço no paladar dos brasileiros. Reconhecida pela UNESCO como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, ela reúne pratos variados e nutritivos. Conheça alguns dos principais pratos, bebidas, doces e sopas tradicionais do Japão. Por Flipar

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