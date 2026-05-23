‘Fantasma dos Andes’: felino raro ameaçado de extinção é avistado pelo 3º ano consecutivo e empolga cientistas

As imagens divulgadas pela Sociedade Argentina de Conservação da Vida Selvagem (WCS Argentina) mostram o animal caminhando entre formações rochosas típicas da paisagem andina, praticamente confundindo-se com o ambiente natural. Por causa de seus hábitos solitários e da dificuldade de observação em áreas montanhosas de difícil acesso, o gato-andino é considerado um dos felinos mais raros das Américas.
Cada novo avistamento ajuda pesquisadores a compreender melhor a distribuição da espécie e reforça a importância das estratégias de monitoramento ambiental na região. Segundo María José Bolgeri, doutora em Biologia e gerente de manejo regenerativo da WCS Argentina, o retorno frequente do felino à área protegida demonstra resultados positivos das ações de conservação implementadas nos últimos anos.
O gato-andino integra a lista de animais em maior risco de desaparecimento no continente e aparece classificado como espécie “em perigo” pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN). Estimativas apontam que menos de 2.200 indivíduos sobrevivem atualmente em áreas montanhosas da Argentina, do Chile, da Bolívia e do Peru.
A espécie vive principalmente em regiões elevadas da Cordilheira dos Andes, normalmente acima de 3 mil metros de altitude, em ambientes frios, áridos e de difícil acesso. Sua alimentação inclui pequenos mamíferos, especialmente viscachas, roedores típicos das montanhas andinas.
Além do gato-andino, La Payunia abriga outras espécies emblemáticas da fauna regional, como pumas, condores, raposas e guanacos. Pela dificuldade de acesso a esses animais, o uso contínuo de câmeras automáticas e sensores ambientais fornece informações fundamentais sobre seus hábitos e fortalece políticas de proteção dos ecossistemas andinos.