Animais ‘Fantasma dos Andes’: felino raro ameaçado de extinção é avistado pelo 3º ano consecutivo e empolga cientistas Um novo registro do raro gato-andino voltou a chamar a atenção de pesquisadores e ambientalistas na Área Natural Protegida de La Payunia, uma das regiões mais importantes para conservação da fauna no oeste da Argentina. O felino, conhecido popularmente como “fantasma dos Andes” por causa de seu comportamento discreto e de sua enorme capacidade de camuflagem, apareceu novamente em imagens captadas por câmeras instaladas na região de Malargüe. Este já é o terceiro ano consecutivo em que a presença Por Flipar

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