Munique encanta por unir tradição, história e a famosa cultura cervejeira

Localizada no sudeste da Alemanha, Munique é a capital do estado da Baviera e a terceira maior cidade do país, com uma população de aproximadamente 1,5 milhão de habitantes.
A fundação de Munique, em 1158, está diretamente ligada à figura de Henrique, o Leão, duque da Saxônia e da Baviera.
A história conta que, em sua busca por expandir seus domínios e controlar o lucrativo comércio de sal na região, Henrique decidiu construir uma ponte sobre o rio Isar.
Em 1158, Henrique concedeu 'direitos de mercado' ao local, impulsionando o desenvolvimento da comunidade e marcando o nascimento oficial de Munique.
O nome 'Munique' deriva da palavra em alto alemão antigo 'Munichen', que significa 'entre monges'.
Inicialmente, Munique era um pequeno assentamento fortificado, mas logo se tornou um importante centro comercial e cultural.
Entre outras coisas, a cidade é famosa por sua arquitetura impressionante, que inclui desde construções medievais até edifícios contemporâneos.
Um dos marcos mais icônicos é a Marienplatz, a praça central da cidade, que abriga a Neues Rathaus (Nova Prefeitura) e seu famoso carrilhão com figuras em movimento que narram histórias do século 16.
A Frauenkirche, uma catedral gótica com suas torres gêmeas e sua icônica cúpula verde é outro símbolo importante da cidade.
Tem também a Residenz, antigo palácio real que hoje abriga museus de arte e tesouros da corte bávara.
Munique é um paraíso para os apreciadores de cerveja. A cidade é lar de diversas cervejarias tradicionais, como a Hofbräuhaus, fundada em 1589, e a Augustiner-Keller, a maior cervejaria a céu aberto do mundo.
Não à toa a cidade abriga o maior festival de cerveja do mundo, a Oktoberfest, que atrai milhões de visitantes anualmente.
Durante duas semanas, as pessoas desfrutam de cervejas tradicionais, comida bávara e diversas atrações.
Munique também é um polo cultural, com inúmeros locais de arte, galerias e teatros. O Deutsches Museum, por exemplo, é um dos maiores museus de ciência e tecnologia do mundo.
A Alte Pinakothek e a Neue Pinakothek (foto) abrigam vastas coleções de arte europeia, enquanto o Museu da BMW celebra a história da famosa fabricante de automóveis.
Munique também é conhecida por seus espaços verdes e parques, sendo o Englischer Garten, um dos maiores parques urbanos do mundo.
O Jardim InglÃªs oferece Ã¡reas para relaxar, lagos, biergartens (jardins de cerveja) e atÃ© uma seÃ§Ã£o para surfistas no Eisbach, um canal artificial onde Ã© possÃvel praticar surfe.
A Olympiaturm, torre de TV construída para os Jogos Olímpicos de 1972, é um dos destinos mais conhecidos para quem quer ter uma vista panorâmica da cidade.
A economia de Munique é forte e diversificada, com destaque para setores como tecnologia, finanças, automotivo e biotecnologia. A cidade abriga a sede de grandes empresas, incluindo BMW, Siemens e Allianz, e é um polo de inovação e startups.
Além disso, Munique também é uma cidade que investe na educação, com várias instituições de ensino superior de renome, como a Universidade Ludwig Maximilian (foto) e a Universidade Técnica de Munique, que atraem estudantes do mundo todo.
O transporte público de Munique é conhecido por ser eficiente e abrangente, com uma extensa rede de metrô (U-Bahn), trens suburbanos (S-Bahn), bondes e ônibus.
Seja você um amante da história, da cultura, da arte, da cerveja ou da natureza, Munique tem algo a oferecer. É uma verdadeira joia da Baviera!