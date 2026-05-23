Galeria Piscar é um reflexo essencial para a proteção e a saúde dos olhos Piscar é um gesto automático que muitas vezes passa despercebido, mas é essencial para a saúde ocular. Esse movimento simples, afinal, mantém os olhos lubrificados, protegidos e com a visão mais nítida ao longo do dia. Por Flipar

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