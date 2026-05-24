Galeria Com sabor marcante, maracujá tem uso medicinal que atravessa gerações Conhecido como calmante natural, o maracujá se destaca tanto pelo sabor quanto pelos benefícios. Suas folhas e frutos são usados há gerações em diferentes contextos, da culinária à medicina popular. O maracujá é um fruto nativo da América Tropical, mais especificamente no Brasil, e também em países como Colômbia, Peru, Equador, Bolívia e Paraguai. No entanto, ele remonta a história dos povos indígenas, que foram os primeiros a consumi-lo e cultivá-lo. Por Flipar

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