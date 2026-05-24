Artes Amazon inaugura livraria dedicado apenas a audiolivros em Nova York A Audible, empresa da Amazon de conteúdo sonoro, inaugurou no dia 1º de maio, em Nova York, um espaço incomum que desafia o conceito tradicional de livraria. Instalado no Lower East Side, em Manhattan, o local funciona como uma loja temporária inteiramente voltada para audiolivros, proposta que a própria companhia descreve como uma “livraria sem livros”. A iniciativa, batizada de 'Audible Story House', surgiu como uma ideia ousada que exigiu criatividade para transformar obras essencialmente dig Por Flipar

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