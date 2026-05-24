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Entenda por que ligações mudas acontecem e como evitá-las

As chamadas robocalls são ligações automáticas que muitas vezes caem ao serem atendidas, e fazem parte de sistemas utilizados para telemarketing ou até fraudes.

Por Flipar
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Essas ligações são feitas em massa por empresas de telecomunicação, que usam números aleatórios para aumentar as chances de atendimento.

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Segundo especialistas, esse tipo de ligação serve para minimizar o tempo de atendentes de telemarketing, já que várias chamadas são feitas ao mesmo tempo. Vale a da pessoa que atender primeiro.

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Outro motivo usado pelas empresas é verificar quais números ainda estão ativos.

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Segundo a Anatel, o disparo massivo de mensagens e ligações não é necessariamente abusivo, já que pode ser usado para o envio de alertas de emergência.

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Por outro lado, a empresa ressalta que o excesso de contatos por telemarketing pode ser considerado prática abusiva se 'exceder a capacidade humana de discagem'.

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Além disso, desde o ano passado, chamadas que são desligadas antes de 6 segundos se tornaram abusivas, uma atualização em relação ao limite anterior de 3 segundos.

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'Além de causar grande incômodo, as chamadas massivas sobrecarregam as redes de telecomunicações', pondera a Anatel.

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Para evitar esse tipo de ligação, a melhor solução é usar o serviço gratuito 'Não Me Perturbe', da própria Anatel, que permite bloquear chamadas de empresas que você não quer receber.

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Primeiro, acesse o site naomeperturbe.com.br e faça um cadastro. Depois, vá em 'Novo bloqueio' e insira o número do seu telefone, incluindo o DDD.

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Escolha as empresas de telecomunicações ou financeiras que você quer bloquear. Se preferir, pode selecionar todas de uma vez.

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Clique em 'Enviar'. Você receberá uma mensagem de SMS para confirmar a solicitação.

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Em seguida, o site vai gerar um 'Comprovante de Solicitações de Bloqueio', que você pode salvar ou imprimir.

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Outra opção dada pela Anatel é utilizar a plataforma 'Qual Empresa Me Ligou', que identifica qual companhia está te importunando. Acesse pelo endereço qualempresameligou.com.br.

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Porém, nem tudo são flores. O serviço 'Não Me Perturbe' nem sempre é eficaz, pois algumas empresas conseguem contornar os filtros da Anatel.

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Ao g1, o diretor de telecomunicações do consultoria IDC, Luciano Saboia, explicou que o sistema funciona bem para operadoras tradicionais e grandes call centers, mas pode ser burlado por métodos 'alternativos'.

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'Eles conseguem driblar eventuais sanções ao desrespeitar esse cadastro, falsificando o número que aparece no identificador de chamadas', explicou Thiago Ayub, diretor de tecnologia da Sage Networks.

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A Anatel, por sua vez, implementou uma nova ferramenta em 2024 para que as prestadoras informem a origem das chamadas indesejadas, permitindo identificar irregularidades e agir mais rapidamente.

divulgação/Anatel

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