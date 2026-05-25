Economia Tradição e qualidade: cidades famosas pela produção de vidro Algumas cidades são mundialmente conhecidas pela produção de vidros artísticos, utilitários e arquitetônicos. O vidro chama atenção pela delicadeza e pelo aspecto translúcido. Está presente em algumas das obras mais famosas do mundo, como a pirâmide em frente ao Museu do Louvre, em Paris, na França. Veja cidades que são referência no material. Por Flipar

Flickr Murano, Itália