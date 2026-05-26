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Brasileiro tem o coração perfurado por peixe-agulha enquanto surfava em praia famosa da Costa Rica

Um acidente incomum quase terminou em tragédia para um surfista brasileiro na Costa Rica. Fabiano Duarte da Costa, de 42 anos, foi ferido no coração por um peixe-agulha enquanto surfava na Praia Pavones, famosa pelas ondas procuradas por atletas do mundo inteiro. Professor de educação física e instrutor de canoagem em Itajaí, Santa Catarina, ele precisou de atendimento urgente e chegou a ter que ficar internado na UTI. Ao UOL, ele contou que 'estava com parte do corpo dentro d'água quando o peix

Por Flipar
Alejandro Olalde Miranda/Unsplash

Segundo informações do jornal O Globo, o impacto foi extremamente forte e o bico do animal atravessou o coração do brasileiro. Por sorte, tinha um médico na praia no momento do acidente e ele realizou os primeiros socorros até que as equipes de emergência chegassem. Depois de estabilizado, o catarinense foi levado de avião para San José, capital da Costa Rica, onde passou por uma cirurgia cardíaca delicada na qual precisou costurar um músculo do coração.

Arquivo Pessoal

Segundo a família, a recuperação evolui de forma positiva e Fabiano já deixou a terapia intensiva. Diante do alto custo do tratamento hospitalar no exterior — avaliado em cerca de R$ 40 mil — e da necessidade de retorno ao Brasil, a esposa de Fabiano organizou uma campanha de arrecadação financeira na internet. 'Estou feliz pelo milagre, ao mesmo tempo assustado e muito grato por estar bem', disse o surfista.

Reproduc?a?o/Redes Sociais

O peixe-agulha é um peixe marinho conhecido pelo corpo extremamente alongado e pelo focinho fino, rígido e pontiagudo, que lembra uma lança ou uma agulha, característica que inspirou seu nome popular. Ele pertence à família Belonidae e habita águas tropicais e subtropicais de várias regiões do planeta, incluindo o litoral brasileiro, o Caribe, o Oceano Índico e partes do Pacífico.

Flickr - Rafael Alves

Sua anatomia hidrodinâmica facilita arrancadas rápidas e mudanças bruscas de direção durante a caça logo abaixo da superfície da água, onde passa a maior parte do tempo. Muitas espécies apresentam um reflexo prateado no ventre, padrão que ajuda na camuflagem contra predadores marinhos e aves.

Wikimedia Commons/euparkeria

Além disso, o peixe-agulha também chama atenção pelos dentes afiados e pela mandíbula longa, capaz de capturar presas com precisão. Apesar da aparência relativamente frágil, ele possui musculatura forte e comportamento bastante ativo. Em certas ocasiões, pode saltar para fora da água em alta velocidade, especialmente quando se sente ameaçado ou perseguido por predadores maiores, como atuns, dourados e golfinhos.

Wikimedia Commons/Tiit Hunt

Em algumas regiões tropicais, o peixe-agulha acompanha cardumes de peixes menores durante longas distâncias. Ele aproveita a confusão provocada pelos grupos para atacar presas de surpresa. Seu principal sentido de caça é a visão, por isso prefere águas claras e áreas iluminadas pela luz solar.

iNaturalist/yvesbas

Esses saltos renderam ao peixe-agulha uma fama incomum no mundo marinho, pois acidentes com seres humanos já aconteceram em diferentes países. Há registros de surfistas, pescadores e mergulhadores feridos após colisões com o animal durante seus impulsos rápidos na superfície.

Domínio Público

Em alguns casos raros, o impacto pode provocar ferimentos graves devido ao focinho duro e pontiagudo. Embora esses episódios despertem curiosidade e temor, ataques deliberados contra humanos não fazem parte do comportamento natural da espécie; o peixe apenas reage ao ambiente e tenta escapar de ameaças.

Wikimedia Commons/Holger Krisp

Outro aspecto biológico fascinante reside no desenvolvimento de sua arcada dentária ao longo da vida. Quando nascem, os filhotes possuem apenas a mandíbula inferior alongada, o que os faz parecer criaturas completamente diferentes dos adultos. Somente com o passar do tempo e o crescimento do animal é que a parte superior se desenvolve por completo.

iNaturalist/marsyd

Em várias culturas costeiras, o peixe-agulha integra a alimentação local e aparece em pescarias artesanais. Curiosamente, o esqueleto de algumas espécies apresenta uma tonalidade esverdeada brilhante devido à presença de um pigmento chamado biliverdina, o que costuma assustar pescadores iniciantes, embora sua carne seja apreciada em algumas regiões da Ásia e da América Latina.

Wikimedia Commons/Vouliagmeni

Além da importância econômica, o animal exerce papel relevante no equilíbrio ecológico marinho, pois participa da cadeia alimentar tanto como predador quanto como presa. A presença do peixe-agulha também funciona como indicador da saúde de ecossistemas costeiros, já que ele depende de águas relativamente limpas e ricas em alimento para sobreviver.

Pexels/ArtHouse Studio

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