Animais Brasileiro tem o coração perfurado por peixe-agulha enquanto surfava em praia famosa da Costa Rica Um acidente incomum quase terminou em tragédia para um surfista brasileiro na Costa Rica. Fabiano Duarte da Costa, de 42 anos, foi ferido no coração por um peixe-agulha enquanto surfava na Praia Pavones, famosa pelas ondas procuradas por atletas do mundo inteiro. Professor de educação física e instrutor de canoagem em Itajaí, Santa Catarina, ele precisou de atendimento urgente e chegou a ter que ficar internado na UTI. Ao UOL, ele contou que 'estava com parte do corpo dentro d'água quando o peix Por Flipar

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