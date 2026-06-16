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Olho mágico digital: como funcionam modelos discretos e modernos que permitem monitorar a porta sem abrir

O olho mágico é um dispositivo instalado na porta que permite visualizar quem está do lado externo sem precisar abrir a entrada. Durante décadas, o modelo tradicional com lente angular foi a opção mais comum em residências, apartamentos e escritórios.

Por Flipar
imagem gerada por i.a

Com o avanço da tecnologia, surgiram versões eletrônicas capazes de exibir a imagem em pequenas telas instaladas na parte interna da porta. Esses equipamentos oferecem uma visualização mais ampla e podem ser mais confortáveis para crianças, idosos e pessoas com dificuldade de enxergar pelo visor convencional.

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Alguns modelos digitais são bastante discretos quando observados pelo lado de fora. Em muitos casos, a peça externa se parece com um olho mágico comum, dificultando a identificação imediata de que existe um sistema eletrônico instalado no interior da residência.

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Outra evolução envolve equipamentos que combinam olho mágico e câmera. Dependendo do modelo, é possível registrar imagens, gravar vídeos e até acompanhar movimentações próximas à porta por meio de aplicativos conectados à internet.

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Apesar da aparência discreta, normalmente existe alguma lente ou abertura necessária para captar a imagem. Uma observação mais cuidadosa costuma revelar a presença do equipamento, principalmente nos modelos que utilizam recursos de gravação ou monitoramento.

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Antes de instalar qualquer sistema desse tipo, é importante verificar as regras do condomínio e as normas relacionadas à privacidade. Em muitos casos, o uso é permitido, mas a captação de imagens de áreas comuns pode exigir cuidados específicos para evitar conflitos e garantir o respeito aos demais moradores.

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