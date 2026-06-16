Estilo de Vida Olho mágico digital: como funcionam modelos discretos e modernos que permitem monitorar a porta sem abrir O olho mágico é um dispositivo instalado na porta que permite visualizar quem está do lado externo sem precisar abrir a entrada. Durante décadas, o modelo tradicional com lente angular foi a opção mais comum em residências, apartamentos e escritórios. Por Flipar

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