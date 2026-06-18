Galeria Pé-de-moleque: da tradição colonial ao doce que une gerações O pé-de-moleque é um doce tradicional brasileiro que une simplicidade e sabor marcante. Feito de amendoim torrado e rapadura ou açúcar caramelizado, conquistou gerações com sua textura crocante e aroma pra lá de inconfundível. Sua origem remonta ao período colonial, quando ingredientes locais eram combinados em receitas populares. Ao longo do tempo, ganhou versões regionais e, assim, tornou-se símbolo da cultura gastronômica nacional. Hoje, é presença em festas juninas, mercados e confeitarias, Por Flipar

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