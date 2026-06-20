Fios de ovos: do convento às mesas de festa, uma delícia em diversas sobremesas

Os fios de ovos nasceram em conventos portugueses, onde freiras criavam doces elaborados com gemas e açúcar. A técnica surgiu como forma de aproveitar gemas excedentes, já que as claras eram usadas para clarificar vinhos e engomar roupas. Com o tempo, o doce ganhou fama e passou a ser servido em banquetes aristocráticos. No Brasil, tornou-se símbolo de tradição e presença obrigatória em festas religiosas e familiares.