Galeria Pão, tomate e chocolate: veja o que realmente precisa ficar na geladeira, segundo especialistas Embora muitas pessoas utilizem a geladeira para conservar praticamente todos os alimentos, especialistas afirmam que nem tudo se beneficia das baixas temperaturas. Segundo uma reportagem especial publicada pelo jornal inglês The Guardian, a forma correta de armazenamento varia conforme as características de cada produto e pode influenciar diretamente sabor, textura, aroma e durabilidade. O pão, por exemplo, não costuma reagir bem ao ambiente refrigerado. Apesar de o frio retardar o surgimento de Por Flipar

Pexels/Kevin Malik