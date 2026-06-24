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Além do brilho: as madeiras que não respondem bem ao verniz e exigem outras soluções

No universo da marcenaria e do acabamento, a aplicação de verniz é uma etapa essencial para proteger e valorizar a madeira. No entanto, nem todas as espécies respondem da mesma forma a esse tipo de tratamento. Algumas apresentam baixa aderência ao verniz, o que pode comprometer o resultado estético e a durabilidade da peça, exigindo técnicas específicas ou até a escolha de outros produtos de acabamento. Entre os principais fatores que dificultam a fixação do verniz está a presença de óleos natur

Por Flipar
Reprodução do Instagram @idealmadeiras_nh

Espécies como a teca, amplamente utilizada em áreas externas e na construção naval, possuem alta concentração de substâncias oleosas que funcionam como proteção natural contra umidade e pragas, mas que, por outro lado, dificultam a penetração de vernizes tradicionais.

Philipp Zinger/Wikimedia Commons

Outro grupo que apresenta desafios são as madeiras resinosas, como alguns tipos de pinus. A resina pode migrar para a superfície ao longo do tempo, criando uma barreira que impede a aderência uniforme do acabamento. Esse fenômeno pode resultar em manchas, descascamento ou secagem irregular do verniz, especialmente em ambientes com variações de temperatura.

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Além disso, há madeiras de densidade muito elevada, como o ipê e o cumaru, que também tendem a apresentar baixa absorção de produtos de acabamento. Por serem extremamente compactas, essas espécies dificultam a penetração do verniz, fazendo com que ele permaneça mais na superfície, o que pode reduzir sua fixação e aumentar o risco de desgaste precoce.

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Outro aspecto relevante é a preparação da superfície. Mesmo em madeiras consideradas “difíceis”, processos como lixamento adequado, limpeza profunda e uso de seladoras podem melhorar significativamente a aderência do verniz. Em alguns casos, o uso de solventes específicos para remover o excesso de óleo natural antes da aplicação também é recomendado por especialistas.

Reprodução do youtube canal Rodrigo Pioto | Marcenaria

Diante dessas limitações, profissionais do setor costumam optar por alternativas ao verniz tradicional. Óleos naturais, stains e acabamentos impregnantes são frequentemente indicados para essas madeiras, pois penetram melhor nas fibras e acompanham suas características naturais, oferecendo proteção sem comprometer a estética.

Reprodução do youtube canal Rodrigo Pioto | Marcenaria

O conhecimento das propriedades de cada tipo de madeira é fundamental para garantir um acabamento de qualidade. Ignorar essas características pode resultar em retrabalho e custos adicionais, além de comprometer a aparência final da peça. Por isso, a escolha do produto de acabamento deve levar em conta não apenas o efeito desejado, mas também a compatibilidade com a espécie utilizada.

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