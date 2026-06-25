Na Costa Rica, Boeing abandonado no meio da floresta vira hotel e se torna uma das atrações mais curiosas do mundo

A Costa Rica é considerada um dos países mais ricos do mundo em biodiversidade, apesar de ocupar um território relativamente pequeno na América Central. Cerca de um quarto de sua área está protegido por parques nacionais, reservas biológicas e áreas de conservação.
Suas florestas tropicais abrigam milhares de espécies de plantas, mamíferos, répteis, anfíbios e aves, muitas delas raras ou endêmicas. Entre os animais mais conhecidos estão as preguiças, os tucanos, as araras-vermelhas, os macacos-prego e os bugios. O país também se destaca pelos esforços de preservação ambiental e reflorestamento, que ajudaram a recuperar áreas degradadas ao longo das últimas décadas.
As florestas se distribuem entre diferentes ecossistemas, incluindo matas tropicais úmidas, florestas nubladas de altitude e manguezais costeiros. Locais como o Parque Nacional Corcovado e a Reserva Biológica Bosque Nuboso de Monteverde, por exemplo, são reconhecidos internacionalmente pela riqueza natural e atraem pesquisadores e ecoturistas de todo o mundo.