Galeria Na Costa Rica, Boeing abandonado no meio da floresta vira hotel e se torna uma das atrações mais curiosas do mundo O empreendedor ainda acrescentou outra atração ao projeto: o Canopy Cruise, um sistema semelhante a um teleférico individual que percorre a floresta por meio de um cabo metálico motorizado. Diferentemente das tradicionais tirolesas, o equipamento permite deslocamentos mais lentos, paradas para fotografias e contemplação da paisagem. Por Flipar

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