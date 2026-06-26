Educação Álcool 46%, 70% e 92%: entenda diferenças e usos essenciais O álcool é um produto presente em diversos contextos, desde a limpeza doméstica até o uso hospitalar, e sua concentração define o modo correto de aplicação. Versões de 46%, 70% e 92% têm características distintas que atuam diretamente na eficácia contra microrganismos e na segurança de uso. Entender essas diferenças é fundamental para evitar desperdícios e garantir que o produto cumpra sua função de maneira adequada. Muitas pessoas utilizam o álcool sem saber qual tipo é mais indicado para cada Por Flipar

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