Artes Conheça a estátua de São João Nepomuceno, a mais antiga e famosa da Ponte Carlos em Praga A Ponte Carlos, construída entre 1357 e 1402 sobre o Rio Moldava, é um dos monumentos medievais mais bem preservados da Europa Central e o cartão-postal mais famoso de Praga, capital da Tchéquia. Ao longo de suas muretas encontram-se 30 estátuas barrocas. Entre elas, a de São João Nepomuceno se destaca por ser a mais antiga e, possivelmente, a mais venerada. Fundida em 1683, ela foi a primeira escultura instalada na ponte e hoje é reconhecida como Patrimônio Mundial da Humanidade da UNESCO. Por Flipar

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