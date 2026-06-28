Galeria Tradição centenária do Parmigiano Reggiano valoriza gastronomia da Itália O Parmigiano Reggiano é um dos queijos mais icônicos da Itália, fruto de uma tradição centenária que atravessa gerações. Produzido em regiões específicas como Parma, Reggio Emilia, Modena e parte de Bolonha e Mântua, carrega o selo de origem controlada. Sua elaboração segue regras rígidas, que garantem autenticidade e qualidade incomparável. O sabor intenso e a textura granulada tornaram-no presença indispensável na gastronomia mundial. Trata-se de símbolo cultural e econômico de uma região que Por Flipar

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