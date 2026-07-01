Estilo de Vida Plantas que se adaptam a ambientes internos com pouca luz Cultivar plantas dentro de casa tornou-se uma forma bastante comum de deixar os ambientes mais agradáveis. Além de contribuírem para a decoração, elas ajudam a melhorar a qualidade do ar, aumentar a umidade e até favorecer o bem-estar emocional. Veja algumas espécies. Por Flipar

Imagem de Milada Vigerova por Pixabay