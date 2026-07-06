Esteira ou ar livre? Estudos revelam qual tipo de corrida exige mais do corpo; confira

Na esteira, a lona em movimento contribui, ainda que de forma discreta, para o deslocamento do corredor, reduzindo parte do trabalho necessário para impulsionar o corpo. Já nas ruas ou parques, toda a força de propulsão depende exclusivamente da ação das pernas. É o que aponta um artigo publicado no 'The Conversation'.
Além disso, quem corre ao ar livre enfrenta a resistência do vento, mesmo quando a brisa parece quase imperceptível. Pesquisas indicam que configurar a esteira com inclinação de 1% ajuda a reproduzir melhor essa dificuldade adicional. Outro elemento importante está nas irregularidades do percurso.
Pequenas subidas, desníveis e mudanças de terreno aumentam a exigência física durante o exercício. Uma ampla revisão científica, que reuniu dezenas de estudos, concluiu que a corrida na esteira demanda menos consumo de oxigênio, provoca menor acúmulo de lactato e resulta em frequência cardíaca mais baixa quando comparada à corrida em solo firme na mesma velocidade.
Curiosamente, apesar desses indicadores fisiológicos, muitos participantes relataram sensação subjetiva de maior esforço ao utilizar a esteira. A explicação pode estar na menor circulação de ar em ambientes fechados, o que favorece o aumento da temperatura corporal, além do aspecto psicológico de permanecer diante do mesmo cenário durante todo o treino.
Estudos também apontam que programas de treinamento realizados ao ar livre proporcionaram ganhos ligeiramente superiores no condicionamento físico e avanços mais expressivos na velocidade de corrida quando comparados a sessões equivalentes na esteira.
Ainda assim, isso não diminui a eficiência do equipamento, que continua uma alternativa valiosa para manter a regularidade dos exercícios, especialmente quando o clima, a segurança ou outras limitações impedem a prática externa. É importante entender que cada modalidade oferece benefícios específicos.
Correr em contato com a natureza pode favorecer o bem-estar emocional, melhorar o humor e reduzir sintomas associados ao estresse e à depressão. Em contrapartida, a esteira permite controle preciso da velocidade, da distância e da intensidade, característica importante para pessoas em recuperação de lesões ou para quem necessita de um ambiente previsível.
No fim das contas, ambas representam ferramentas eficientes para melhorar a saúde e a capacidade física, cabendo ao praticante escolher a opção mais adequada para seus objetivos e circunstâncias.