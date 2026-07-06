Galeria Esteira ou ar livre? Estudos revelam qual tipo de corrida exige mais do corpo; confira Muitas pessoas percebem uma diferença significativa entre correr na esteira e correr ao ar livre, principalmente quando tentam manter o mesmo ritmo nos dois ambientes. Embora a distância seja idêntica, o esforço exigido fora do equipamento costuma ser maior por diversos fatores físicos e ambientais. Por Flipar

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