Arnhem: conheça a cidade dos Países Baixos que conquista viajantes em busca de destinos menos tradicionais

Arnhem fica localizada no leste dos Países Baixos, capital da província de Gelderland, próxima à fronteira com a Alemanha. A cidade é cortada pelo Nederrijn, ou Baixo Reno, um dos braços em que o rio Reno se divide ao entrar no território neerlandês, e é conhecida como a porta de entrada para a região da Veluwe, uma das maiores áreas naturais do país.
Um dos principais símbolos da cidade é a Eusebiuskerk, ou Igreja de São Eusébio, cuja torre oferece um mirante panorâmico a 73 metros de altura, acessível por um elevador de vidro. A igreja é considerada um marco tanto histórico quanto contemporâneo, já que passou por reformas voltadas à sustentabilidade energética.
O Sonsbeek Park é outro ponto de referência para quem visita Arnhem. É um parque com colinas, lagos e áreas verdes extensas, frequentado tanto por moradores quanto por turistas em busca de caminhadas e momentos de descanso. O parque fica próximo ao centro da cidade e é de fácil acesso a pé.
Nos arredores de Arnhem está o Nederlands Openluchtmuseum, ou Museu a Céu Aberto, que reúne construções históricas trazidas de diferentes regiões do país. O espaço reconstrói casas, fazendas e oficinas de diferentes períodos, permitindo aos visitantes conhecer aspectos do cotidiano holandês ao longo dos séculos.
A cidade também guarda uma forte ligação com a história da Segunda Guerra Mundial. A Ponte John Frost, sobre o Nederrijn, se tornou símbolo da Batalha de Arnhem, travada em 1944 durante a Operação Market Garden. O episódio é retratado no filme 'A Bridge Too Far' e pode ser conhecido em maior profundidade em museus dedicados ao tema na região.
O hotel mais antigo de Arnhem em funcionamento contínuo é o Hotel Haarhuis, fundado pela família Haarhuis em maio de 1918. O estabelecimento começou como uma casa de café e, ao longo do século 20, transformou-se em hotel. O edifício original foi destruído durante a Segunda Guerra Mundial e reconstruído em 1953, mantendo a localização em frente à estação central da cidade.
Arnhem também é reconhecida pelo seu setor de moda e design. O bairro conhecido como Modekwartier reúne ateliês, lojas e restaurantes ligados a estilistas formados na ArtEZ, escola de artes da cidade. A região sedia anualmente, no mês de junho, o maior festival de moda e design dos Países Baixos.