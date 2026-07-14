Galeria Pesquisa revela que fósseis de 544 milhões de anos não pertenciam aos primeiros animais da Terra Esse período marcou uma transformação decisiva na evolução do planeta e deixou registros preservados em raras formações rochosas encontradas em poucos países, entre eles o Brasil. Em território brasileiro, os principais vestígios aparecem em áreas de Minas Gerais, Bahia e Mato Grosso do Sul, locais que despertam grande interesse da comunidade científica. Por Flipar

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