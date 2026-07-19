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Fernet Cola: a mistura que transformou um licor italiano em paixão nacional na Argentina

O fernet foi criado na Itália em 1845 como um licor de ervas. Porém, foi na Argentina que a bebida ganhou enorme popularidade e passou a fazer parte do dia a dia de milhões de pessoas.

Por Flipar
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O país responde por cerca de 75% do consumo mundial de Fernet Branca. O mercado argentino é tão importante que abriga a única fábrica da marca fora da Itália, localizada em Buenos Aires.

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Misturar fernet com Coca-Cola tornou-se um dos hábitos mais tradicionais dos argentinos. A combinação se popularizou especialmente a partir da década de 1990 e hoje é considerada um clássico nacional.

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A cidade de Córdoba é reconhecida como o principal centro consumidor da bebida. Seu consumo é tão elevado que frequentemente é citado como superior ao de toda a Itália, segundo estimativas amplamente divulgadas.

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Assim como acontece com a erva-mate, os argentinos já estão acostumados a sabores mais intensos e amargos. Isso contribuiu para que o fernet fosse rapidamente incorporado à cultura local.

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A versão clássica costuma levar cerca de 45 ml de fernet, aproximadamente 120 ml de Coca-Cola e bastante gelo. Mesmo assim, muitas pessoas ajustam a proporção conforme a preferência pessoal.

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Especialistas recomendam não economizar no gelo. Além de manter a bebida bem gelada, ele ajuda a preservar o equilíbrio entre o amargor do fernet e a doçura do refrigerante.

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Embora continue sendo um símbolo da cultura argentina, o Fernet Cola também ganhou admiradores em outros lugares. Hoje ele aparece em bares especializados e desperta a curiosidade de turistas do mundo inteiro.

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