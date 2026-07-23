Galeria Big Ben: por que esse famoso símbolo de Londres não é o que parece Um dos maiores ícones do turismo mundial, o Big Ben completou 167 anos de inauguração em 31 de maio de 2026. Veja curiosidades sobre esse famoso cartão-postal da Inglaterra, considerado um dos monumentos mais simbólicos e reconhecidos do planeta. Por Flipar

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