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Bola de barbante de quase 8 toneladas feita por uma única pessoa ao longo de 29 anos virou atração turística nos Estados Unidos

Uma enorme esfera feita inteiramente de barbante transformou uma pequena cidade do estado de Minnesota em um destino turístico conhecido em todo os Estados Unidos. Localizada em Darwin, a obra chama atenção pelo tamanho impressionante: pesa cerca de 7,9 toneladas, mede aproximadamente quatro metros de diâmetro e possui mais de 12 metros de circunferência.

Por Flipar
Reprodução/YouTube WCCO - CBS Minnesota

O curioso é que a bola foi feita por uma única pessoa: Francis A. Johnson, que dedicou quase três décadas ao projeto, iniciado em 1950 e concluído apenas em 1979. Durante esse período, ele reservava cerca de quatro horas por dia para unir pequenos pedaços de barbante de sisal e acrescentá-los cuidadosamente à estrutura.

Reprodução/YouTube Pioneer PBS

À medida que a esfera aumentava de tamanho, o desafio deixava de ser apenas enrolar os fios e passava a exigir cálculos constantes para manter o formato perfeitamente arredondado. Para girar e reposicionar a peça, Johnson utilizava macacos ferroviários capazes de suportar várias toneladas.

Reprodução/YouTube Pioneer PBS

Em determinado momento, o monumento chegou a figurar no Guinness Book como a maior bola de barbante do mundo. Atualmente, embora existam exemplares maiores, a atração mantém um recorde bastante específico: continua reconhecida como a maior bola de barbante construída por uma única pessoa, sem a colaboração de equipes ou ampliações posteriores.

Reprodução/YouTube Pioneer PBS

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