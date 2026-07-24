Galeria Bola de barbante de quase 8 toneladas feita por uma única pessoa ao longo de 29 anos virou atração turística nos Estados Unidos Uma enorme esfera feita inteiramente de barbante transformou uma pequena cidade do estado de Minnesota em um destino turístico conhecido em todo os Estados Unidos. Localizada em Darwin, a obra chama atenção pelo tamanho impressionante: pesa cerca de 7,9 toneladas, mede aproximadamente quatro metros de diâmetro e possui mais de 12 metros de circunferência. Por Flipar

Reprodução/YouTube WCCO - CBS Minnesota