Galeria Pau-brasil: da exploração colonial à árvore símbolo do Brasil O pau-brasil, cujo nome científico atual é 'Paubrasilia echinata', é uma árvore da família Fabaceae, nativa e exclusiva da Mata Atlântica. A espécie pode ser encontrada na faixa litorânea do Brasil, que se estende por estados como Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia, Espírito Santo e Rio de Janeiro, onde, historicamente, foram registradas as maiores populações da espécie. Por Flipar

Imagem Gerada por IA