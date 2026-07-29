Galeria Tecnologia que leva ‘inverno real’ a residências de alto padrão vira nova tendência entre milionários; conheça os ‘quartos de neve’ Segundo Tyler Slater, sócio-fundador e diretor de operações da Spa Butler, a empresa já recebeu consultas da América do Sul, mas ainda não concluíram nenhuma instalação no Brasil. O investimento, entretanto, permanece restrito a um público de alto poder aquisitivo. Por Flipar

Divulgação/The Lodge at Woodloch, a Destination Spa Resort