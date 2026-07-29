Tecnologia que leva ‘inverno real’ a residências de alto padrão vira nova tendência entre milionários; conheça os ‘quartos de neve’

Um projeto básico pode custar cerca de US$ 128 mil (em torno de R$ 653 mil), enquanto versões personalizadas, com revestimentos nobres e dimensões maiores, ultrapassam US$ 300 mil (equivalente a R$ 1,53 milhão). Além do valor elevado, a instalação exige infraestrutura complexa, com sistema exclusivo de refrigeração, isolamento térmico reforçado, drenagem, ventilação e rede elétrica dedicada.
Entre os exemplos mais famosos de um 'quarto de neve' está a residência Antilia, do empresário indiano Mukesh Ambani, que abriga um desses ambientes em Mumbai. O superiate Serene, pertencente ao príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, também conta com um ambiente desse tipo.