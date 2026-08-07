Economia Etiquetas não estão ali por acaso: descubra o significado dos símbolos de conservação Muitas pessoas retiram as etiquetas das roupas, mas elas trazem símbolos essenciais para a conservação das peças. Essas orientações indicam a forma correta de lavar, secar, passar e cuidar dos tecidos, ajudando a prolongar sua vida útil. Por Flipar

Reprodução de Facebook Lavanderia do Shopping