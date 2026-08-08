Galeria Caverna de Gelo Vatnajökull: o espetáculo escondido sob a maior geleira da Europa Situada na maior geleira da Islândia, a Caverna de Gelo Vatnajökull é um dos cenários naturais mais impressionantes do país. Em seu interior, salões de gelo azul-cristalino criam uma paisagem que parece saída de um conto de fadas. Como as cavernas se formam e desaparecem a cada inverno, nenhuma visita é exatamente igual à outra. Por Flipar

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