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Aço inox: por que ele resiste à ferrugem?

O aço inoxidável é conhecido pela alta resistência à ferrugem graças à camada protetora de cromo formada em sua superfície. Embora não seja totalmente imune à corrosão, costuma ser mais durável que outros metais, mesmo em condições desafiadoras.

Por Flipar
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A ferrugem ocorre quando o ferro reage com oxigênio e água, formando óxido de ferro. Esse processo enfraquece o metal e altera sua cor, criando a conhecida aparência marrom-avermelhada.

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No aço comum, a superfície fica exposta diretamente ao ambiente. Assim, a umidade e o ar iniciam rapidamente a reação química que gera a ferrugem.

Reprodução do Youtube

Já o aço inox possui pelo menos cerca de 10,5% de cromo em sua composição. Esse elemento é essencial para impedir que o ferro interno oxide facilmente.

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Quando o cromo entra em contato com o oxigênio do ar, forma-se uma película invisível de óxido de cromo. Essa camada é extremamente fina, mas funciona como um escudo protetor

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Se o inox for arranhado, essa película se regenera espontaneamente ao entrar novamente em contato com o oxigênio. Esse fenômeno é chamado de passivação.

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Por isso, o inox não “enferruja” como o aço comum. Ele pode sofrer corrosão em condições extremas, mas a resistência é muito maior.

Imagem de Anja por Pixabay

Metais que realmente enferrujam são aqueles que contêm ferro. Entre eles estão o ferro puro, o aço carbono e o ferro fundido.

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Nesses materiais, a oxidação produz ferrugem, que é específica do ferro. O termo técnico correto é óxido de ferro hidratado.

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Outros metais também reagem com o oxigênio, mas não formam ferrugem. Eles passam por um processo chamado oxidação simples.

Imagem de Lotta Gessner por Pixabay

O alumínio, por exemplo, cria uma camada esbranquiçada de óxido de alumínio. Essa camada também protege o metal contra corrosão mais profunda.

Reprodução de Youtube

O cobre reage formando uma pátina esverdeada ao longo do tempo. Essa coloração pode ser vista em monumentos históricos expostos ao ar livre.

Imagem de Stefan Schweihofer por Pixabay

A prata não enferruja, mas escurece devido à reação com compostos de enxofre presentes no ambiente. O resultado é o sulfeto de prata.

Reprodução Rede Social

O zinco também oxida, formando uma camada branca protetora. Esse efeito é explorado na galvanização para proteger o aço.

Imagem Freepik

Em resumo, ferrugem é um tipo específico de oxidação que atinge metais com ferro. Já a oxidação é um processo mais amplo, que pode ocorrer em vários metais, com efeitos e aparências diferentes.

Imagem de Claudia por Pixabay

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