Estilo de Vida Para que serve a moringa de barro e como ela conserva a água fresca? A moringa de barro é muito usada como item decorativo por seu visual rústico e artesanal, mas sua principal função é armazenar e conservar a água naturalmente fresca. Feita de argila porosa, permite que uma pequena quantidade de água atravesse seus microporos e evapore na superfície externa, retirando calor do recipiente e ajudando a resfriar seu conteúdo sem o uso de energia elétrica. Por Flipar

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