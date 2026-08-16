Animais

“Superpoderes” da natureza: conheça animais com habilidades realmente impressionantes

Um estudo publicado na revista científica Proceedings of the Royal Society B indica que algumas formigas podem ser treinadas para identificar odores associados ao câncer. A descoberta abre novas possibilidades de pesquisa sobre métodos de detecção da doença.

Por Flipar
reprodução vida de inseto

Embora a técnica ainda não tenha sido testada em humanos, os resultados iniciais chamaram a atenção dos pesquisadores. Em laboratório, fragmentos de tumores de câncer de mama foram implantados em camundongos, e 35 formigas foram treinadas para associar o odor da urina desses animais a uma recompensa açucarada.

Sandeep Handa por Pixabay

As formigas passaram mais tempo próximas às amostras de urina dos animais com tumores do que às dos saudáveis. Essa capacidade está relacionada ao olfato apurado e aos receptores presentes nas antenas, usados para detectar diferentes substâncias químicas. Conheça outros animais com habilidades surpreendentes!

Egor Kamelev pexels

Água-viva Turritopsis nutricula: Essa água-viva possui uma habilidade cobiçada por muita gente: a imortalidade! Esse bicho consegue restaurar os tecidos, fazendo com que as fases da vida regridam.

reprodução youtube

Claro que o animal pode morrer se for devorado por um predador, por exemplo. O grande segredo é que, naturalmente, esse tipo de água-viva consegue voltar ao estágio inicial da vida, mesmo depois de atingir a idade adulta.

Reprodução/YouTube

Camaleão: Se existe um animal com o poder de ficar invisível, é o camaleão. Além de usar a habilidade para fugir de predadores, ele a usa principalmente para se comunicar com outros camaleões e controlar a temperatura corporal.

Egor Kamelev pexels

Baiacu Espinho (ou peixe-ouriço): Ao contrário de outros baiacus, essa espécie possui espinhos por todo o corpo. Ao absorver água ou ar, o Baiacu Espinho consegue se inflar para assustar predadores. Ele pode atingir até três vezes o seu tamanho natural!

Stelio Puccinelli unplash

Como se não bastasse “superpoder”, o Baiacu ainda é um dos peixes mais venenosos do mundo e é capaz de liberar tetrodotoxina, uma substância que ataca o sistema nervoso. E aí, vai encarar?

wikimedia commons George Parrilla

Peixe-leão-vermelho: Ao se deparar com algum perigo, esse peixe ergue as barbatanas dorsais, que contêm glândulas venenosas, e aponta para os inimigos. Mais um que pode entrar para os “Vingadores” do mundo animal!

wikimedia commons Jens Petersen

Pangolim: Esse é um mamífero que vive em zonas tropicais da Ásia e da África. Além de ter o corpo coberto por escamas, ele ainda consegue se enrolar e virar uma bola super-rígida e praticamente impenetrável!

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Porco-espinho: Outro animal que usa espinhos para se proteger é o velho conhecido porco-espinho. Na verdade, ao contrário do que seu nome diz, ele tem pelos tão rígidos que chegam a ser chamados de espinhos. Alguns podem atingir até 50 centímetros!

Jürgen por Pixabay

Rã-da-floresta: Esse anfíbio que vive na América do Norte arrumou um jeitinho curioso de lidar com o frio extremo: congelando o próprio sangue!

wikimedia commons Peter Paplanus

Especialistas explicam que é como se o animal estivesse morto, afinal os órgãos dele param e ele não consegue respirar. Acontece que essa espécie consegue controlar as células de uma forma que 65% da água do corpo permaneça descongelada e ele sobreviva.

wikimedia commons Dave Huth

Sapo peludo: E não é que existe um “Wolverine da vida real”?! Esse sapo possui garras feitas de ossos e, para colocá-las para fora, ele precisa romper a pele e quebrar os próprios dedos. E mais: ele ainda é capaz de se regenerar depois.

wikimedia commons Em?ke Dénes

Planária: Esses vermes que pertencem ao filo “Platelmintos” são capazes de se multiplicar caso sejam partidos ao meio ou mesmo cortados em vários pedaços. Cada parte dele se regenera e assim uma nova planária ressurge.

wikimedia commons Eduard Solà

É possível até mesmo remover uma célula e a partir dela se desenvolverá um verme novinho em folha!

wikimedia commons Xavier japiot

Peixe Arqueiro: Esse peixe, natural da Ásia e da Oceania, é capaz de cuspir um filete de água em direção a suas presas, incluindo até insetos que estejam fora d’água!

wikimedia commons Chrumps

Onthophagus taurus: Considerado o inseto mais forte do mundo, essa espécie de besouro é capaz de carregar 1.141 vezes o seu próprio peso, o que equivale a um ser humano de 70 kg conseguir levantar 80 toneladas!

wikimedia commons Lee Cain

Polvo Mímico: Essa é uma espécie de polvo que vive no pacífico e é capaz imitar outras espécies de animais. Ele consegue assumir a forma de peixes-leões, cobras, arraias e enguias.

wikimedia commons Rickard Zerpe

Descoberto em 1998, na Indonésia, o Polvo Mímico é a única espécie conhecida capaz de assumir as características de outras espécies de animais. Faz lembrar a Mística, personagem dos X-Men que assume a forma do que quiser.

wikimedia commons / reprodução

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