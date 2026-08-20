Ewan McGregor revela como se reaproximou da filha Clara

O ator se separou da designer de produção Eve Mavrakis, mãe de suas quatro filhas, em 2017. Na mesma época, ele iniciou um relacionamento com a atriz Mary Elizabeth Winstead, sua colega na série 'Fargo'. O divórcio foi assinado oficialmente em 2020, e McGregor e Winsted tiveram um filho em 2021, antes de se casar em 2022.
Clara ficou muito chateada com o fim do casamento dos pais e chegou a demonstrar publicamente sua revolta contra Winstead. Em 2018, ela chamou a atriz de 'um pedaço de lixo' em uma publicação feita em uma conta de fãs. No mesmo ano, ao jornal The Times, Clara disse que se arrependia do comentário e admitiu que não soube lidar com a situação de forma madura.
A reaproximação entre os dois aconteceu por volta de 2023, quando Clara convidou o pai para atuar com ela no filme 'Bleeding Love'. Segundo o ator, o projeto ajudou a recuperar a relação que havia sido afetada pelo divórcio. Uma cena em que a personagem confronta o pai também incentivou Clara a falar sobre seus próprios sentimentos fora das telas.
A trama de 'Bleeding Love' acompanha um pai que leva a filha, de quem está afastado, para uma clínica de reabilitação depois que ela sofre uma overdose. A história não é biográfica, mas Clara participou da criação do roteiro, o que trouxe elementos pessoais para a história.
Em 2019, Clara já havia revelado publicamente que teve problemas com abuso de substâncias, entre eles um medicamento para emagrecer. A atriz construiu carreira no cinema independente e também atua como produtora, além de ter atuado ao lado do pai em 'Bleeding Love', seu trabalho mais conhecido até agora.
Ewan McGregor construiu uma carreira sólida em Hollywood. Entre seus papéis mais marcantes estão Renton em 'Trainspotting - Sem Limites', Obi-Wan Kenobi em 'Star Wars', Christian no musical 'Moulin Rouge' e Henry em 'O Impossível'. Sua atuação na série 'Fargo', inclusive, garantiu a ele um Globo de Ouro. Também ganhou um Emmy por sua atuação na minissérie 'Halston'.
Já Mary Elizabeth Winstead construiu uma carreira diversificada em Hollywood. Ela ficou conhecida por filmes como 'Scott Pilgrim contra o Mundo', 'Rua Cloverfield, 10' e 'Aves de Rapina: Arlequina e sua Emancipação Fantabulosa', do universo DC. A atriz também fez parte do elenco da série 'Fargo' e participou de produções como 'Destino Final 3' e 'Duro de Matar 4.0'.