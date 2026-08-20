Ewan McGregor revela como se reaproximou da filha Clara

Clara ficou muito chateada com o fim do casamento dos pais e chegou a demonstrar publicamente sua revolta contra Winstead. Em 2018, ela chamou a atriz de 'um pedaço de lixo' em uma publicação feita em uma conta de fãs. No mesmo ano, ao jornal The Times, Clara disse que se arrependia do comentário e admitiu que não soube lidar com a situação de forma madura.