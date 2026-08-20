Filmes e Séries

Ewan McGregor revela como se reaproximou da filha Clara

Ewan McGregor falou pela primeira vez sobre o desgaste na relação com a filha mais velha, Clara McGregor, após o fim de seu primeiro casamento. O ator abordou o tema durante sua passagem pelo Edinburgh Film Festival, anos depois da separação que levou ao afastamento entre os dois.

Por Flipar
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O ator se separou da designer de produção Eve Mavrakis, mãe de suas quatro filhas, em 2017. Na mesma época, ele iniciou um relacionamento com a atriz Mary Elizabeth Winstead, sua colega na série 'Fargo'. O divórcio foi assinado oficialmente em 2020, e McGregor e Winsted tiveram um filho em 2021, antes de se casar em 2022.

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Clara ficou muito chateada com o fim do casamento dos pais e chegou a demonstrar publicamente sua revolta contra Winstead. Em 2018, ela chamou a atriz de 'um pedaço de lixo' em uma publicação feita em uma conta de fãs. No mesmo ano, ao jornal The Times, Clara disse que se arrependia do comentário e admitiu que não soube lidar com a situação de forma madura.

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A reaproximação entre os dois aconteceu por volta de 2023, quando Clara convidou o pai para atuar com ela no filme 'Bleeding Love'. Segundo o ator, o projeto ajudou a recuperar a relação que havia sido afetada pelo divórcio. Uma cena em que a personagem confronta o pai também incentivou Clara a falar sobre seus próprios sentimentos fora das telas.

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A trama de 'Bleeding Love' acompanha um pai que leva a filha, de quem está afastado, para uma clínica de reabilitação depois que ela sofre uma overdose. A história não é biográfica, mas Clara participou da criação do roteiro, o que trouxe elementos pessoais para a história.

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Em 2019, Clara já havia revelado publicamente que teve problemas com abuso de substâncias, entre eles um medicamento para emagrecer. A atriz construiu carreira no cinema independente e também atua como produtora, além de ter atuado ao lado do pai em 'Bleeding Love', seu trabalho mais conhecido até agora.

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Ewan McGregor construiu uma carreira sólida em Hollywood. Entre seus papéis mais marcantes estão Renton em 'Trainspotting - Sem Limites', Obi-Wan Kenobi em 'Star Wars', Christian no musical 'Moulin Rouge' e Henry em 'O Impossível'. Sua atuação na série 'Fargo', inclusive, garantiu a ele um Globo de Ouro. Também ganhou um Emmy por sua atuação na minissérie 'Halston'.

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Já Mary Elizabeth Winstead construiu uma carreira diversificada em Hollywood. Ela ficou conhecida por filmes como 'Scott Pilgrim contra o Mundo', 'Rua Cloverfield, 10' e 'Aves de Rapina: Arlequina e sua Emancipação Fantabulosa', do universo DC. A atriz também fez parte do elenco da série 'Fargo' e participou de produções como 'Destino Final 3' e 'Duro de Matar 4.0'.

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