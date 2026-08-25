Rita Guedes explica uso de óculos escuros na “Dança dos Famosos”

'Se Deus quiser, na próxima já vou estar sem óculos. Eu fiz uma cirurgia que teve um problema, fiquei hospitalizada, mas não desisti. Estou colocando a minha garra para superar isso tudo', explicou a atriz durante o 'Domingão' sobre sua condição de saúde.
O cantor MC Livinho, que precisou deixar o “Dança dos Famosos” em 2025 após sofrer um grave acidente de moto e participará da atual edição da competição, aproveitou para elogiar a colega no palco do “Domingão”: “Ela é um exemplo de superação. Que coração enorme ela tem”, comentou o músico.
No dia 20 de agosto, Rita Guedes já havia usado suas redes sociais para dar mais detalhes sobre o procedimento, já que muitas pessoas haviam perguntado o motivo dos óculos escuros usados na estreia do programa. A atriz explicou que passou por uma blefaroplastia no olho direito, cirurgia simples e comum, mas que teve um problema no olho direito e precisou ficar internada.
A blefaroplastia é a cirurgia plástica destinada a corrigir o excesso de pele, a flacidez e as bolsas de gordura nas pálpebras. O procedimento pode ser realizado tanto na pálpebra superior quanto na inferior e é bastante procurado entre famosos que buscam um olhar mais descansado.
Além da estética, a cirurgia costuma ter indicação funcional. Em muitos casos, o excesso de pele na pálpebra superior pesa sobre os olhos e chega a atrapalhar a visão periférica do paciente. Os cortes são discretos, escondidos nas dobras naturais dos olhos ou por dentro da pálpebra, e a recuperação exige repouso com compressas frias.
Rita de Cássia de Sousa Guedes nasceu em Catanduva, no interior de São Paulo, em 2 de janeiro de 1972. Aos 14 anos, ingressou no grupo de teatro Roda Viva, que se apresentava no Teatro Municipal da cidade. Aos 17 anos, se mudou para Campinas, onde integrou a companhia teatral Mambembe, e aos 19 anos foi morar na cidade de São Paulo para seguir a carreira de atriz.
Ela estreou na TV Globo em 1992, na novela 'Despedida de Solteiro', e a partir daí sua carreira se consolidou na televisão. Ao longo dos anos, ela participou de produções como 'Uga-Uga', 'Alma Gêmea', 'Cobras e Lagartos', 'Avenida Brasil', 'Flor do Caribe', entre outras.