Rita Guedes explica uso de óculos escuros na “Dança dos Famosos”

Rita de Cássia de Sousa Guedes nasceu em Catanduva, no interior de São Paulo, em 2 de janeiro de 1972. Aos 14 anos, ingressou no grupo de teatro Roda Viva, que se apresentava no Teatro Municipal da cidade. Aos 17 anos, se mudou para Campinas, onde integrou a companhia teatral Mambembe, e aos 19 anos foi morar na cidade de São Paulo para seguir a carreira de atriz.