Galeria Descubra por que não conseguimos fazer cócegas em nós mesmos As cócegas são reações nervosas que acontecem quando o cérebro interpreta toques na pele. Esse estímulo gera risos involuntários, leve desconforto e reflexos de defesa, funcionando como um mecanismo de alerta do corpo. Por Flipar

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