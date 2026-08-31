Galeria ‘Mjøstårnet’: torre de 18 andares na Noruega é um dos prédios de madeira mais altos do mundo e virou referência de engenharia Uma torre erguida na Noruega e finalizada no ano de 2019 se tornou um dos exemplos mais conhecidos do uso de madeira planejada em edifícios altos. O Mjøstårnet, como é chamado o prédio, tem 85,4 metros de altura, 18 pavimentos e utiliza o glulam, também chamado de 'madeira laminada colada', como principal componente de seu sistema estrutural. Por Flipar

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