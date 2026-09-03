Aos 79 anos, a jornalista e apresentadora Kaity Tong anuncia aposentadoria

Durante a despedida, a apresentadora afirmou não ter palavras para expressar a gratidão pelo apoio recebido ao longo da carreira, marcada por altos e baixos à frente dos telejornais. A despedida foi transmitida ao vivo pela PIX11, que também preparou uma homenagem para marcar a despedida de Kaity,
Aos 79 anos, Kaity Tong afirmou que pretende aproveitar o tempo livre para jantar com amigos e viajar pelo mundo, atividades que não conseguia realizar com frequência devido à rotina profissional. Antes de se tornar um dos rostos mais conhecidos do telejornalismo de Nova York, ela passou pelo rádio e por diferentes emissoras de televisão nos Estados Unidos.
Kaity Tong nasceu em 23 de julho de 1947, em Qingdao, na China. Chegou aos Estados Unidos com a família aos 4 anos e cresceu em Washington. Formou-se com honras pelo Bryn Mawr College, onde obteve bacharelado em Literatura Inglesa com uma bolsa acadêmica. Depois, foi aceita no programa de doutorado em estudos chineses e japoneses da Universidade Stanford.
Foi durante o período em Stanford que Kaity iniciou a carreira no radiojornalismo. Ela conseguiu um emprego de verão como editora e produtora do programa matinal da KCBS All-News Radio, em São Francisco. O trabalho temporário durou um ano na emissora. Em seguida, Kaity ingressou na televisão como repórter da KPIX-TV, também em São Francisco.
Kaity trabalhou na KPIX-TV entre 1976 e 1979. Em dezembro de 1979, foi para a KCRA-TV, em Sacramento, como coapresentadora dos telejornais das 17h e das 23h. Em 1981, se mudou para Nova York e ingressou na WABC-TV. Em 1991, aos 43 anos, perdeu o emprego para uma apresentadora 15 anos mais jovem.
Em 1992, após sua demissão, a apresentadora conseguiu uma vaga na WPIX, atual PIX11, como principal apresentadora feminina da emissora. Kaity permaneceu na PIX11 por mais de 34 anos. No canal, apresentou o telejornal das 5h e o noticiário de fim de semana das 22h, ambos premiados com o Emmy.
Ao longo desse período, Kaity Tong cobriu diferentes períodos da história recente de Nova York e se tornou uma das profissionais mais longevas do telejornalismo local, mesmo tendo que lidar com barreiras relacionadas à sua origem chinesa e ao etarismo, fenômeno que costuma afetar muitas mulheres que trabalham em frente às câmeras.