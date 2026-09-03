Galeria Aos 79 anos, a jornalista e apresentadora Kaity Tong anuncia aposentadoria A apresentadora Kaity Tong encerrou a carreira no telejornalismo após 50 anos diante das câmeras. O anúncio ocorreu ao final do telejornal da emissora PIX11, de Nova York, na noite de 30 de agosto de 2026. 'Hoje é minha última transmissão', declarou a âncora durante o programa. Kaity agradeceu à equipe da emissora, incluindo os funcionários responsáveis pela limpeza do estúdio. Por Flipar

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