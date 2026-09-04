Antigo centro do poder colonial: palácio histórico de Salvador virará hotel de R$ 250 milhões e 90 suítes de ultraluxo

Das 90 suítes previstas, apenas 27 ficarão no palácio, enquanto as outras 63 ocuparão uma nova estrutura anexa. O complexo também terá piscina com vista para a Baía de Todos-os-Santos, spa, academia e três restaurantes. Com cerca de 6 mil metros quadrados de área construída, o palácio ocupa uma posição privilegiada na Praça Tomé de Sousa, próximo ao Elevador Lacerda.