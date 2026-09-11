Animais Silêncio em casa: raças de cães conhecidas por latir pouco Existem quase 400 raças de cães reconhecidas oficialmente ao redor do mundo, cada uma com características próprias de comportamento. Algumas se destacam por latir menos e ter um temperamento mais silencioso, tornando-se boas companheiras para quem prefere uma casa mais tranquila e com menos barulho. Por Flipar

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