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Silêncio em casa: raças de cães conhecidas por latir pouco

Existem quase 400 raças de cães reconhecidas oficialmente ao redor do mundo, cada uma com características próprias de comportamento. Algumas se destacam por latir menos e ter um temperamento mais silencioso, tornando-se boas companheiras para quem prefere uma casa mais tranquila e com menos barulho.

Por Flipar
Imagem gerada por i.a

Basenji — Conhecido como o “cão que não late”, o Basenji possui uma anatomia da laringe que faz com que produza vocalizações diferentes do latido convencional. Isso não significa que seja mudo: ele emite um som peculiar, frequentemente comparado a um canto ou “yodel”, além de outros ruídos.

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Dálmata — Inteligente, ativo e cheio de energia, o dálmata geralmente não late sem motivo e tende a usar a voz para alertar sobre algo diferente no ambiente. Precisa de bastante exercício e estímulos, pois o excesso de energia e o tédio podem aumentar os latidos.

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Boxer — Brincalhão, enérgico e muito ligado à família, o Boxer costuma latir quando percebe algo diferente ou quer alertar seus tutores. Apesar de seu instinto vigilante, não costuma latir sem necessidade, especialmente quando recebe exercícios, atenção e estímulos adequados.

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Whippet — Ágil e veloz ao ar livre, o Whippet costuma ser calmo e discreto dentro de casa. Não é conhecido por latir excessivamente e geralmente vocaliza quando há algum estímulo específico ou para chamar atenção, característica que pode torná-lo adequado para ambientes mais tranquilos.

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Buldogue Inglês — De temperamento calmo e bastante apegado aos tutores, o Buldogue Inglês tende a latir pouco e geralmente se manifesta quando quer chamar atenção ou percebe algo incomum. Apesar de pouco “falante”, pode produzir outros sons bem característicos, como roncos e resmungos.

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Shiba Inu — Independente e geralmente reservado, costuma latir menos que muitas outras raças e tende a vocalizar quando percebe algo diferente ou quer alertar. Apesar disso, é conhecido pelo “Shiba scream”, um som agudo e intenso que pode surgir em situações de estresse ou grande excitação.

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Pug — Sociável, afetuoso e bastante ligado aos tutores, costuma latir pouco e geralmente vocaliza para chamar atenção ou diante de algum estímulo. Apesar dos poucos latidos, está longe de ser totalmente silencioso: roncos e grunhidos são frequentes na raça.

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Cavalier King Charles Spaniel — Dócil, sociável e muito apegado à família, costuma ter comportamento tranquilo dentro de casa e não é conhecido por latir excessivamente. Pode latir para alertar sobre visitas, durante brincadeiras ou quando busca atenção, mas tende a ser relativamente silencioso.

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Dogue Alemão — Conhecido pelo porte gigante e pelo temperamento geralmente tranquilo, tende a latir apenas quando percebe algo diferente, quer alertar a família ou chamar atenção. Bem socializado e com suas necessidades atendidas, não costuma apresentar latidos excessivos.

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Galgo — Apesar de ser associado à velocidade e às corridas, costuma ter comportamento calmo e silencioso dentro de casa. Em geral, late pouco, podendo vocalizar diante de algo incomum, por excitação ou para chamar a atenção do tutor.

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Akita — Reservado, atento e geralmente pouco vocal, o Akita não costuma latir sem necessidade. Seu comportamento vigilante faz com que use o latido principalmente para alertar sobre algo incomum, sendo conhecido por sua postura mais silenciosa e independente.

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Borzoi — Elegante e de temperamento geralmente tranquilo, o Borzoi está entre os cães pouco propensos a latidos frequentes. Dentro de casa, tende a ser calmo e discreto, embora possa vocalizar diante de estímulos, excitação ou situações que despertem sua atenção.

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