Silêncio em casa: raças de cães conhecidas por latir pouco

Basenji — Conhecido como o “cão que não late”, o Basenji possui uma anatomia da laringe que faz com que produza vocalizações diferentes do latido convencional. Isso não significa que seja mudo: ele emite um som peculiar, frequentemente comparado a um canto ou “yodel”, além de outros ruídos.
Dálmata — Inteligente, ativo e cheio de energia, o dálmata geralmente não late sem motivo e tende a usar a voz para alertar sobre algo diferente no ambiente. Precisa de bastante exercício e estímulos, pois o excesso de energia e o tédio podem aumentar os latidos.
Boxer — Brincalhão, enérgico e muito ligado à família, o Boxer costuma latir quando percebe algo diferente ou quer alertar seus tutores. Apesar de seu instinto vigilante, não costuma latir sem necessidade, especialmente quando recebe exercícios, atenção e estímulos adequados.
Whippet — Ágil e veloz ao ar livre, o Whippet costuma ser calmo e discreto dentro de casa. Não é conhecido por latir excessivamente e geralmente vocaliza quando há algum estímulo específico ou para chamar atenção, característica que pode torná-lo adequado para ambientes mais tranquilos.
Buldogue Inglês — De temperamento calmo e bastante apegado aos tutores, o Buldogue Inglês tende a latir pouco e geralmente se manifesta quando quer chamar atenção ou percebe algo incomum. Apesar de pouco “falante”, pode produzir outros sons bem característicos, como roncos e resmungos.
Shiba Inu — Independente e geralmente reservado, costuma latir menos que muitas outras raças e tende a vocalizar quando percebe algo diferente ou quer alertar. Apesar disso, é conhecido pelo “Shiba scream”, um som agudo e intenso que pode surgir em situações de estresse ou grande excitação.
Pug — Sociável, afetuoso e bastante ligado aos tutores, costuma latir pouco e geralmente vocaliza para chamar atenção ou diante de algum estímulo. Apesar dos poucos latidos, está longe de ser totalmente silencioso: roncos e grunhidos são frequentes na raça.
Cavalier King Charles Spaniel — Dócil, sociável e muito apegado à família, costuma ter comportamento tranquilo dentro de casa e não é conhecido por latir excessivamente. Pode latir para alertar sobre visitas, durante brincadeiras ou quando busca atenção, mas tende a ser relativamente silencioso.
Dogue Alemão — Conhecido pelo porte gigante e pelo temperamento geralmente tranquilo, tende a latir apenas quando percebe algo diferente, quer alertar a família ou chamar atenção. Bem socializado e com suas necessidades atendidas, não costuma apresentar latidos excessivos.
Galgo — Apesar de ser associado à velocidade e às corridas, costuma ter comportamento calmo e silencioso dentro de casa. Em geral, late pouco, podendo vocalizar diante de algo incomum, por excitação ou para chamar a atenção do tutor.
Akita — Reservado, atento e geralmente pouco vocal, o Akita não costuma latir sem necessidade. Seu comportamento vigilante faz com que use o latido principalmente para alertar sobre algo incomum, sendo conhecido por sua postura mais silenciosa e independente.
Borzoi — Elegante e de temperamento geralmente tranquilo, o Borzoi está entre os cães pouco propensos a latidos frequentes. Dentro de casa, tende a ser calmo e discreto, embora possa vocalizar diante de estímulos, excitação ou situações que despertem sua atenção.